California – Strage di immigrati in un incidente stradale a Est di San Diego (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le vittime erano tutte senza documenti e lavoravano come braccianti agricoli. Ben 14 sono decedute sul colpo. Almeno 15 immigrati sono morti nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano e un camion che trasportava ghiaia in California. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori: tra le lamiere del Suv coinvolto erano ammassate 27 persone, a discapito di una capienza

