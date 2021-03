Atp Buenos Aires 2021 | programma e ordine di gioco mercoledì 3 marzo

Leggi su sportface

(Di martedì 2 marzo 2021) Ile l’didei match fissati peral torneo Atp dicon gli orari delle sfide valide per il primo turno sulla terra rossa argentina. Ad aprire sul Court Guillermo Vilas c’è la sfida tra Kecmanovic e Monteiro. L’ultimo match vedrà invece opposti Garin e Nagal. Nessun italiano scenderà in campo: questo ilcompleto. Court Guillermo Vilas ore 17.00 (4) Kecmanovic vs Monteiro a seguire (5) Ramos vs Koepfer non prima delle ore 22 (SE) J.M Cerundolo o Delbonis vs (7) Djere non prima di mezzanotte (Q) Nagal vs (2) Garin SportFace.