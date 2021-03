Arrestato Luigi Sartor: aveva una serra di marijuana in un casolare nella montagna parmense (Di martedì 2 marzo 2021) L’ex difensore di Juve, Inter, Roma e Parma, Luigi Sartor, è Arrestato lo scorso 16 febbraio mentre stava coltivando una serra di marijuana in un casolare isolato nella montagna parmense. Insieme a lui nel momento dell’arresto c’era un suo coetaneo, anche lui condannato ma, poiché incensurato, ha ricevuto la sospensione della pena. Nel casolare sono state trovate ben 106 piante di marijuana, insieme a lampade, ventilatori, confezioni già in fase di fioritura e pronta per l’essiccazione. Il 46enne residente a Parma è stato condannato con rito abbreviato. Tuttavia è stata revocata la sospensione della pena per una condanna precedente, avvenuta nel 2015, e dunque, se la condanna attuale dovesse passare in ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) L’ex difensore di Juve, Inter, Roma e Parma,, èlo scorso 16 febbraio mentre stava coltivando unadiin unisolato. Insieme a lui nel momento dell’arresto c’era un suo coetaneo, anche lui condannato ma, poiché incensurato, ha ricevuto la sospensione della pena. Nelsono state trovate ben 106 piante di, insieme a lampade, ventilatori, confezioni già in fase di fioritura e pronta per l’essiccazione. Il 46enne residente a Parma è stato condannato con rito abbreviato. Tuttavia è stata revocata la sospensione della pena per una condanna precedente, avvenuta nel 2015, e dunque, se la condanna attuale dovesse passare in ...

