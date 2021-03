Alessia Bonari, a Sanremo 2021 l’infermiera simbolo della lotta al Covid (Di martedì 2 marzo 2021) Alessia Bonari è la prima ospite d’onore che ci sarà nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, in onda questa sera su Rai Uno, conosciamola meglio. foto InstagramIl Festival di Sanremo 2021 è alle porte, questa sera Amadeus torna sul palco dell’Ariston per la prima delle cinque serate della sua seconda edizione, che come sempre porterà avanti insieme a Fiorello e non solo. E’ una delle edizione che forse maggiormente rimarrà nella storia della televisione italiana visto e considerato che sarà senza pubblico a causa delle restrizioni legate al Coronavirus, senza contare che per la prima volta andrà in onda a Marzo rispetto al canonico Febbraio. Tra le ospiti proprio una delle infermiere simbolo ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021)è la prima ospite d’onore che ci sarà nella prima serata del Festival di, in onda questa sera su Rai Uno, conosciamola meglio. foto InstagramIl Festival diè alle porte, questa sera Amadeus torna sul palco dell’Ariston per la prima delle cinque seratesua seconda edizione, che come sempre porterà avanti insieme a Fiorello e non solo. E’ una delle edizione che forse maggiormente rimarrà nella storiatelevisione italiana visto e considerato che sarà senza pubblico a causa delle restrizioni legate al Coronavirus, senza contare che per la prima volta andrà in onda a Marzo rispetto al canonico Febbraio. Tra le ospiti proprio una delle infermiere...

