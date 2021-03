Un “collare” per i tifosi, a Udine le prove per tornare allo stadio (Di lunedì 1 marzo 2021) L’esperimento si è concluso con successo. Gli addetti ai lavori presenti a Udinese-Fiorentina – un totale di 350 – si sono prestati all’iniziativa del club friulano (con la collaborazione di Infront e dell’azienda Be Shaping the Future) per pensare a una nuova concezione della sicurezza negli stadi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le persone L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) L’esperimento si è concluso con successo. Gli addetti ai lavori presenti ase-Fiorentina – un totale di 350 – si sono prestati all’iniziativa del club friulano (con la collaborazione di Infront e dell’azienda Be Shaping the Future) per pensare a una nuova concezione della sicurezza negli stadi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le persone L'articolo

aylaf__ : RT @CalcioFinanza: Un “collare” con spie e vibrazioni per i tifosi, a Udine le prove per il ritorno allo stadio - CalcioFinanza : Un “collare” con spie e vibrazioni per i tifosi, a Udine le prove per il ritorno allo stadio - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Un “collare” per i tifosi, a Udine le prove per tornare allo stadio: L’esperimento si è concluso co… - Marko_Morandi : RT @IlGufo13405087: @borghi_claudio @SantaMariaGiuli @nientediniente1 Per capirci, zona bianca è 'sta roba qua Coprifuoco. Limitazioni. Ha… - IlGufo13405087 : @borghi_claudio @SantaMariaGiuli @nientediniente1 Per capirci, zona bianca è 'sta roba qua Coprifuoco. Limitazioni.… -