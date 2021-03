Trofeo Laigueglia 2021, la Deceuninck-Quick Step svela i nomi dei sette convocati. Presenti Andrea Bagioli e Davide Ballerini (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà una Deceuninck-Quick Step di rango a dir poco elevato quella che, tra due giorni, prenderà parte all’edizione 2021 del Trofeo Laigueglia. Il sodalizio belga, da sempre il team faro nelle gare di un giorno, si presenterà al via capitanato da due dei grandi protagonisti del weekend appena trascorso, vale a dire Davide Ballerini e Andrea Bagioli. Il primo, sabato, ha conquistato la prestigiosa Omloop Het Nieuwsblad, semiclassica di apertura del calendario belga, mentre il secondo, domenica, ha vinto la Drome Classic, gara in linea francese che, quest’anno, aveva al via diversi grossi calibri del ciclismo internazionale. Ballerini, che ha nella Milano-Sanremo un obiettivo concreto, verosimilmente ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà unadi rango a dir poco elevato quella che, tra due giorni, prenderà parte all’edizionedel. Il sodalizio belga, da sempre il team faro nelle gare di un giorno, si presenterà al via capitanato da due dei grandi protagonisti del weekend appena trascorso, vale a dire. Il primo, sabato, ha conquistato la prestigiosa Omloop Het Nieuwsblad, semiclassica di apertura del calendario belga, mentre il secondo, domenica, ha vinto la Drome Classic, gara in linea francese che, quest’anno, aveva al via diversi grossi calibri del ciclismo internazionale., che ha nella Milano-Sanremo un obiettivo concreto, verosimilmente ...

