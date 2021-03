Trofeo Laigueglia 2021, il percorso ai raggi X. Colla Micheri e Capo Mele decideranno la corsa (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per la 58esima edizione del Trofeo Laigueglia. La piccola classica ligure, che quest’anno ha attratto l’attenzione di uomini come Vincenzo Nibali, il vincitore uscente Giulio Ciccone, Egan Bernal, Mikel Landa, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Davide Ballerini e tanti altri big, andrà in scena giovedì 3 marzo, rispettando il solito percorso delle scorse edizioni. Il tutto in 203 chilometri con partenza e arrivo a Laigueglia, dove le ascese di Colla Micheri e Capo Mele decideranno le sorti della corsa. ALTIMETRIA percorso Dopo la partenza da Laigueglia il gruppo transiterà per Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Passato lo scollinamento, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per la 58esima edizione del. La piccola classica ligure, che quest’anno ha attratto l’attenzione di uomini come Vincenzo Nibali, il vincitore uscente Giulio Ciccone, Egan Bernal, Mikel Landa, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Davide Ballerini e tanti altri big, andrà in scena giovedì 3 marzo, rispettando il solitodelle scorse edizioni. Il tutto in 203 chilometri con partenza e arrivo a, dove le ascese dile sorti della. ALTIMETRIADopo la partenza dail gruppo transiterà per Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Passato lo scollinamento, ...

