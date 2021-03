Tottenham, Mourinho ora coccola Bale: “Nessuno oserebbe metterlo in panchina quando sta bene…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Gareth Bale è stato protagonista nell'ultima sfida del Tottenham in campionato con una prova super contro il Burnley. Doppietta per il gallese nel 4-0 finale deglu Spurs. Titolare per la terza volta in stagione in campionato, l'esterno ex Real Madrid si è preso la scena e... i complimenti di José Mourinho.Mourinho si coccola Balecaption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="503" Tottenham Mourinho (getty images)/captionIntervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta dal suo Tottenham, Mourinho ha commentato anche la prova di Bale e alcuni rumors circolati sul clima poco disteso tra lui e il giocatore: "Gareth Bale è un ragazzo esperto e conosce il suo corpo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Garethè stato protagonista nell'ultima sfida delin campionato con una prova super contro il Burnley. Doppietta per il gallese nel 4-0 finale deglu Spurs. Titolare per la terza volta in stagione in campionato, l'esterno ex Real Madrid si è preso la scena e... i complimenti di Josésicaption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="503"(getty images)/captionIntervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta dal suoha commentato anche la prova die alcuni rumors circolati sul clima poco disteso tra lui e il giocatore: "Garethè un ragazzo esperto e conosce il suo corpo ...

ItaSportPress : Tottenham, Mourinho ora coccola Bale: 'Nessuno oserebbe metterlo in panchina quando sta bene...' -… - Mediagol : Tottenham, Mourinho esalta Bale: 'Non esiste un allenatore al mondo che non lo farebbe giocare'… - CinqueNews : Mourinho attacca: «A volte vi piace inventare storie» - sportli26181512 : Tottenham-Burnley 4-0: Nel match della ventiseiesima giornata della Premier League, netta vittoria interna per il T… - GianfrancoDiBar : #juventus mentre Pirlo con una squadra senza attacanti mette il povero Chiesa a diffendere ... vedo il Tottenham di… -