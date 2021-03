Tiziano Ferro e Oliver Stone a Filming Italy

(Di lunedì 1 marzo 2021). Al via la sesta edizione di– Los Angeles, che si terrà dal 18 al 21 marzo 2021 a Los Angeles con modalità al 90% in streaming, creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori. Ci saranno le Masterclass di? Annunciate le prime due delle 25 masterclass previste con gli studenti. Una avrà come protagonistache racconterà la sua carriera e parlerà del suo ultimo libro, e un’altra con. Il Presidente onorario in rappresentanza degli Stati Uniti sarà l’attore Harvey Keitel....

Non ci sono invece notizie sul cachet percepito da Achille Lauro che, sulla scia di quanto fatto lo scorso anno da, sarà ospite fisso di tutte le serate di Sanremo 2021. Passiamo alle ...Tra gli oltre 5200 commenti arrivati finora, con emoji o brevi parole, si leggono i nomi di Giorgia, Jovanotti,, Fiordaliso, Levante, Alessandra Amoroso, Hell Raton, Syria, Noemi, ...Laura Pausini è stata premiata durante la cerimonia dei Golden Globe con la canzone Io sì - Seen per La vita davanti a sé ...