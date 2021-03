“Sono solo invidiosi”: Rosalinda Cannavò rilancia la story di un fan e si mostra con Andrea Zenga più affiatata che mai (Di lunedì 1 marzo 2021) La storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sembra proseguire a gonfie vele fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. I due, infatti, Sono molto attivi sui social sui quali pubblicano foto e video, condividendo la loro storia d’amore. Rosalinda ha condiviso un video su Instagram domenica, in cui è a letto con Andrea Zenga. Molti dei fan volevano sapere come proseguisse la loro storia d’amore e Rosalinda ha chiarito subito: “Siamo in camera assieme, è stata una bella notte“. Inoltre, tra le tante storie, la ragazza ha pubblicato un video in cui riprende il compagno sotto le lenzuola addormentato, a commento – una simpatica didascalia: “Disturbatrice in azione”. I due ragazzi, insomma, non sembrano voler nascondere ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 marzo 2021) La storia trasembra proseguire a gonfie vele fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. I due, infatti,molto attivi sui social sui quali pubblicano foto e video, condividendo la loro storia d’amore.ha condiviso un video su Instagram domenica, in cui è a letto con. Molti dei fan volevano sapere come proseguisse la loro storia d’amore eha chiarito subito: “Siamo in camera assieme, è stata una bella notte“. Inoltre, tra le tante storie, la ragazza ha pubblicato un video in cui riprende il compagno sotto le lenzuola addormentato, a commento – una simpatica didascalia: “Disturbatrice in azione”. I due ragazzi, insomma, non sembrano voler nascondere ...

