Ronald Fischnaller d’argento ai Mondiali di snowboard

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Argento peraidi. Il 40enne nel gigante parallelo ha chiuso alle spalle del russo Loginov. ROGLA (SLOVENIA) – Argento peraidi. Prestazione quasi perfetta per il 40enne azzurro che, in una finale molto combattuta, è riuscito a chiudere in seconda posizione. Qualche piccolo rammarico per il nostro atleta visto che il titolo iridato non è arrivato per solo un centesimo. La medaglia d’oro al russo Dmitry Loginov, venti anni più giovane, bronzo l’altro sovietico Andrey Sobolev. Gli altri italiani Un po’ sottotono gli altri italiani in questa prova. Solo settimo Aaron March (eliminato ai quarti di finale). Si sono fermati agli ottavi, invece, Mirko Felicetti (decimo) ...