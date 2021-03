Roma, le statistiche fanno paura: solo 3 punti su 24 contro le big (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'altra sconfitta in un big match. La Roma contro le grandi non sa più vincere. In questa stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport, in 8 partite ha pareggiato 3 volte e perso 5, facendo appena 3 punti su 24.L'ultimo k.o. è arrivato ieri contro il Milan nella sfida valida per la 24^ giornata che va ad aggiungersi alle gare contro Inter, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio in cui i giallorossi hanno segnato 9 gol subendone ben 22, più del doppio.Dati su cui la società e mister Fonseca devono assolutamente lavorare. Quando il livello cresce e la pressione sale la squadra fatica esattamente come fa fatica Borja Mayolar chiamato a prendere il posto di Dzeko ma che nelle ultime 8 di campionato ha segnato solo 3 gol, rimanendo a secco nelle ultime 4 giocate tutte dal primo minuto.caption ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'altra sconfitta in un big match. Lale grandi non sa più vincere. In questa stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport, in 8 partite ha pareggiato 3 volte e perso 5, facendo appena 3su 24.L'ultimo k.o. è arrivato ieriil Milan nella sfida valida per la 24^ giornata che va ad aggiungersi alle gareInter, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio in cui i giallorossi hanno segnato 9 gol subendone ben 22, più del doppio.Dati su cui la società e mister Fonseca devono assolutamente lavorare. Quando il livello cresce e la pressione sale la squadra fatica esattamente come fa fatica Borja Mayolar chiamato a prendere il posto di Dzeko ma che nelle ultime 8 di campionato ha segnato3 gol, rimanendo a secco nelle ultime 4 giocate tutte dal primo minuto.caption ...

