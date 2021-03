Roma | inseguimento sfocia in tragedia | perde la vita una 14enne | fuggiti i malviventi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un terribile incidente si è consumato questa mattina a, dove un tentatosi è trasformato in. Nel tentativo di raggiungere due rapinatori una macchina della Polizia ha avuto una fortissima collisione con un’utilitaria di civili estranei ai fatti: a bordo di quest’ultima viaggiava una ragazzache ha perso la. Nello scontro è rimasta gravemente ferita la famiglia, i due genitori e il fratello 20enne, e gli agenti di polizia. I fatti e l’E’ accaduto tutto aquesta mattina intorno alle 10.00. Una coppia diha deciso di rapinare una tabaccheria di Tivoli per poi dileguarsi a a bordo di una Fiat Punto percorrendo l’autostrada A24, anche nota come la Strada dei Parchi. Proprio ...

Il furto in tabaccheria e l'Gli agenti stavano inseguendo la Fiat Punto a seguito della segnalazione ricevuta per un furto in una tabaccheria di Tivoli , dove dei malviventi avevano ...Così è scattato l'. L'auto in fuga, dopo il casello diest, è uscita a Ponte di Nona, dove ha forzato un posto di blocco. Poi l'è continuato in via di Salone dove si è ...Erano due ladri di tabacchi in fuga: una volante della polizia li rincorre e si scontra frontalmente con un’altra vettura estranea ai fatti.Una pattuglia della polizia stradale, che stava inseguendo una Fiat con a bordo due ladri, si è scontrata con un'altra auto in via di Salone. Procura apre ind ...