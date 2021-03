MSI 2021 si terrà in Islanda a Reykjavik in maggio (Di lunedì 1 marzo 2021) Riot Games ha annunciato oggi ufficialmente che il Mid-Season Invitational di League of Legends MSI 2021 si giocherà regolarmente quest’anno! Ma non è solo questa la notizia bomba per tutti noi amanti degli esports. Oggi è stata infatti finalmente annunciata anche quale sarà la nazione e la città ospitante. L’evento si terrà nella capitale dell’Islanda, Reykjavík dal 6 al 23 maggio. Il luogo designato ad ospitare le gare sarà l’arena coperta di Laugardalshöll. Ricordiamo che l’anno scorso l’evento era stato cancellato per il confinamento da Coronavirus. Sarà questa la prima volta in assoluto che gli esports faranno tappa in Islanda. Oltre a tutto ciò Riot ha anche annunciato di aver esteso la partnership con Verizon. Quest’ultima non sarà confinata solo a League of Legends ma verrà anche estesa a ... Leggi su esports247 (Di lunedì 1 marzo 2021) Riot Games ha annunciato oggi ufficialmente che il Mid-Season Invitational di League of Legends MSIsi giocherà regolarmente quest’anno! Ma non è solo questa la notizia bomba per tutti noi amanti degli esports. Oggi è stata infatti finalmente annunciata anche quale sarà la nazione e la città ospitante. L’evento sinella capitale dell’, Reykjavík dal 6 al 23. Il luogo designato ad ospitare le gare sarà l’arena coperta di Laugardalshöll. Ricordiamo che l’anno scorso l’evento era stato cancellato per il confinamento da Coronavirus. Sarà questa la prima volta in assoluto che gli esports faranno tappa in. Oltre a tutto ciò Riot ha anche annunciato di aver esteso la partnership con Verizon. Quest’ultima non sarà confinata solo a League of Legends ma verrà anche estesa a ...

esports247_it : MSI 2021 si terrà in Islanda a Reykjavik in maggio - GamingToday4 : MSI – CES 2021: presentati portatili con schede grafiche Nvidia serie 3000 - totofiandaca : RT @qgisitalia: Installatore stand-alone sperimentale per Windows 10 di #QGIS 3.18 basato sul pacchetto #osgeo4w64 maggiori info qui: https… - qgisitalia : Installatore stand-alone sperimentale per Windows 10 di #QGIS 3.18 basato sul pacchetto #osgeo4w64 maggiori info qu… - infoitscienza : 46 La migliore mouse msi in 2021: secondo gli esperti -