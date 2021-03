La curva continua a salire. I nuovi casi sono 13.114 ma con 87mila tamponi in meno. Le vittime sono 246. Il tasso di positività al 7,7% (Di lunedì 1 marzo 2021) La curva continua a salire. sono 13.114 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, contro i 17.455 di ieri, ma a fronte di 170.633, circa 87mila in meno rispetto a domenica. Il tasso di positività sale, quindi, dal 6,8 al 7,7%. In aumento anche i decessi: 246 contro i 192 di ieri per un totale di 97.945 vittime dall’inizio dell’epidemia. In crescita anche i ricoveri: nelle terapie intensive sono 2.289 (+58) con 171 ingressi del giorno, 19.112 (+474) nei reparti ordinari. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) La13.114 iregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 17.455 di ieri, ma a fronte di 170.633, circainrispetto a domenica. Ildisale, quindi, dal 6,8 al 7,7%. In aumento anche i decessi: 246 contro i 192 di ieri per un totale di 97.945dall’inizio dell’epidemia. In crescita anche i ricoveri: nelle terapie intensive2.289 (+58) con 171 ingressi del giorno, 19.112 (+474) nei reparti ordinari. L'articolo LA NOTIZIA.

