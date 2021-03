(Di lunedì 1 marzo 2021)Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del(non) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del. L'articolo ilNapolista.

Juventus, un positivo nel gruppo squadra (non calciatore). Il contagiato è in isolamento. Il club è già in contatto con le autorità sanitarie ...