Jiangsu | la Federcalcio cinese | «Siamo rammaricati»

(Di lunedì 1 marzo 2021) La Chinese Football Association (CFA) oggi si è detta «rammaricata» per la cessazione delle attività del club di calcioFC, affermando di tuttavia rispettare la scelta del club. La squadra è attualmente campione in carica nella Chinese Super League (CSL). LoFC nella giornata di ieri ha annunciato che non sarà più in L'articolo

