Il Presidente di Regione Calabria non sa se le scuole sono aperte o chiuse. E lo chiede ai genitori su Facebook (Di lunedì 1 marzo 2021) Credevamo di averle viste tutte. Ma Nino Spirlì, Presidente facente funzioni della Regione Calabria si è addirittura superato. Lo ha fatto con un post su Facebook nel quale ha chiamato a rapporto i genitori e chiesto loro informazioni sulle scuole chiuse nella sua Regione. «scuole PER MAGGIORE SICUREZZA, per favore comunicatemi le scuole dei vostri figli chiuse per contagi dal 1 gennaio 2021. Grazie». In pratica, Spirlì, come se fosse passato di lì per caso (e, in effetti, è anche vero), domanda con un sondaggio dal valore statistico discutibile informazioni di cui dovrebbe essere già abbondantemente in possesso o che, al limite, ci si aspetta che un governatore di Regione reperisca ...

