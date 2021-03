Il derby di Inzaghi vissuto sugli spalti: urla e consigli alla squadra (VIDEO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un leone in gabbia, o meglio sugli spalti. Filippo Inzaghi è stato costretto a seguire da lontano il derby tra Napoli e Benevento, lasciando per una volta la panchina al suo secondo, Maurizio D’Angelo. Tutta colpa dell’espulsione rimediata contro la Roma che ha portato, in automatico, il Giudice Sportivo a fermare il tecnico giallorosso per un turno. Tornerà in panchina mercoledì, quando al “Ciro Vigorito” arriverà il Verona, riprendendo posizione a bordo campo al fianco dei suoi ragazzi. Al “Diego Armando Maradona“, SuperPippo ha dovuto fare di necessità virtù. Ha seguito la sfida al fianco del collaboratore Simone Baggio e quando c’è stato bisogno, soprattutto a inizio secondo tempo, si è fatto sentire urlando. consigli che saranno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un leone in gabbia, o meglio. Filippoè stato costretto a seguire da lontano iltra Napoli e Benevento, lasciando per una volta la panchina al suo secondo, Maurizio D’Angelo. Tutta colpa dell’espulsione rimediata contro la Roma che ha portato, in automatico, il Giudice Sportivo a fermare il tecnico giallorosso per un turno. Tornerà in panchina mercoledì, quando al “Ciro Vigorito” arriverà il Verona, riprendendo posizione a bordo campo al fianco dei suoi ragazzi. Al “Diego Armando Maradona“, SuperPippo ha dovuto fare di necessità virtù. Ha seguito la sfida al fianco del collaboratore Simone Baggio e quando c’è stato bisogno, soprattutto a inizio secondo tempo, si è fatto sentirendo.che saranno ...

