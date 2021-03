Golden Globes 2021, i premi. Successo per Laura Pausini: “Non ci posso credere” (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globes 2021, i premi: vince Laura Pausini per la canzone. Grande Successo per La Regina degli Scacchi. ROMA – Si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2021, il grande appuntamento che tiene gli amanti del cinema e della televisione incollati allo schermo. L’Italia si gode la vittoria di Laura Pausini, premiata per la miglior canzone insieme con Diane Warren e Niccolò Agliardi. “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere“, ha fatto sapere Laura Pausini su Instagram. La Pausini ha poi voluto ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021), i: vinceper la canzone. Grandeper La Regina degli Scacchi. ROMA – Si è tenuta la cerimonia diazione dei, il grande appuntamento che tiene gli amanti del cinema e della televisione incollati allo schermo. L’Italia si gode la vittoria diata per la miglior canzone insieme con Diane Warren e Niccolò Agliardi. “Non ho mai sognato di vincere unGlobe, non ci“, ha fatto saperesu Instagram. Laha poi voluto ...

