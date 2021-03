Golden Globe | tutti i vincitori

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 marzo 2021) Netflix, arrivata aicon 42 nomination, ha vinto i principali premi televisivi. ‘The Crown’, come previsto, ha ottenuto la migliore serie drammatica, insieme ai premi per la recitazione vinti da Josh O’Connor (che interpreta il Principe Carlo) ed Emma Corrin (che interpreta la Principessa Diana). ‘Schitt’s Creek’ ha vinto come miglior serie comica per la sua stagione finale. Catherine O’Hara ha vinto anche come miglior attrice in una serie comica. Sono stati tra i molti premi della serata ad andare ai servizi di streaming, che - complice la scarsa concorrenza degli studios tradizionali - hanno dominato is come mai prima. Apple TV+ ha ottenuto il suo primo premio importante con Jason Sudeikis, che ha vinto come miglior attore in una serie comica per lo streamer ‘Ted Lasso’. Lee Isaac Chung, scrittore-regista del ...