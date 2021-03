Galli: «Quelli sui Navigli sono sciagurati. Con la variante rischiano i giovani, stare distanti un metro e mezzo può non bastare» (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo un altro weekend di assembramenti nelle grandi città e la continua diffusione della variante inglese è evidente che le cose non stiano andando per niente bene nella gestione della pandemia di Coronavirus. A dirlo è Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, che oggi ad Agorà ha ribadito i rischi legati alla mutazione inglese. «Un 37 o 40% in più di capacità di trasmissione vuol dire che» il virus «va anche più lontano del solito metro e mezzo». March 1, 2021 Insomma, la maggiore trasmissibilità della mutante inglese significa che «probabilmente una concentrazione magari anche inferiore delle goccioline che vengono emesse» respirando «riesce ad arrivare ugualmente qualche centimetro più in là. La variante inglese «è quindi in grado ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo un altro weekend di assembramenti nelle grandi città e la continua diffusione dellainglese è evidente che le cose non stiano andando per niente bene nella gestione della pandemia di Coronavirus. A dirlo è Massimo, primario dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, che oggi ad Agorà ha ribadito i rischi legati alla mutazione inglese. «Un 37 o 40% in più di capacità di trasmissione vuol dire che» il virus «va anche più lontano del solito». March 1, 2021 Insomma, la maggiore trasmissibilità della mutante inglese significa che «probabilmente una concentrazione magari anche inferiore delle goccioline che vengono emesse» respirando «riesce ad arrivare ugualmente qualche centipiù in là. Lainglese «è quindi in grado ...

