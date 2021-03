Dpcm Pasqua: le novità fino al prossimo 6 Aprile (Di lunedì 1 marzo 2021) Dovrebbe essere ratificato nel corso di questa settimana, il primo Dpcm di Mario Draghi, in vigore fino al prossimo 6 Aprile Nel corso di questa settimana dovrebbe vedere la luce il primo Dpcm, contenente le misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus, ratificato dal Governo Mario Draghi: il provvedimento, che entrerebbe in vigore sabato 6 Marzo, avrà validità di un mese, fino quindi al prossimo 6 Aprile, e comprenderà anche le giornate festive di Pasqua e Pasquetta. I provvedimenti contenuti nel prossimo Dpcm saranno commisurati alla diversa fascia di rischio in cui una data Regione si trova; in zona gialla, per esempio, sarà possibile far visita ad altre case private nella stessa Regione, ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Dovrebbe essere ratificato nel corso di questa settimana, il primodi Mario Draghi, in vigorealNel corso di questa settimana dovrebbe vedere la luce il primo, contenente le misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus, ratificato dal Governo Mario Draghi: il provvedimento, che entrerebbe in vigore sabato 6 Marzo, avrà validità di un mese,quindi al, e comprenderà anche le giornate festive die Pasquetta. I provvedimenti contenuti nelsaranno commisurati alla diversa fascia di rischio in cui una data Regione si trova; in zona gialla, per esempio, sarà possibile far visita ad altre case private nella stessa Regione, ...

Dpcm Draghi, ecco le nuove regole: cosa cambia nella vita di tutti giorni

fino al 6 aprile, comprendendo anche il giorno di Pasqua e Pasquetta. Tra nuove misure e vecchie disposizioni confermate, ecco, di seguito, cosa prevede la bozza del nuovo Dpcm che sarà approvato.

Covid: con Pasqua blindata fermo un italiano su 3

all'annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza sull'entrata in vigore del nuovo Dpcm dal 6 marzo, anche l'occasione per le consuete gite fuori porta di Pasqua.

Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua

In arrivo il nuovo dpcm di Draghi, sarà in vigore fino a dopo Pasqua. Per il primo dpcm del governo Draghi si attende ancora il parere del Cts, ma ci sono già molti punti fermi: la novità è la riapertura di cinema e teatri.

Zona arancione fino a domenica 7 marzo

Nei prossimi giorni verrà convertita in legge la bozza del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo e che resterà valido fino al 6 aprile, includendo, come noto, anche le vacanze di Pasqua.

