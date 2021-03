D’Amato: “Nel Lazio rischio concreto di chiusura scuole” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “Il rischio chiusura c’è sempre perché dipende da come corre il virus. Già sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il rischio è concreto. Anche perché vedo che nei fine settimana c’è un costante allenamento della tensione e quando si allenta la tensione non è mai positivo. Questo porterà sicuramente degli elementi critici nei prossimi giorni”. Così Alessio D’amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma, ha risposto all’agenzia Dire che gli chiedeva se c’è il rischio di dover chiudere le scuole. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “Il rischio chiusura c’è sempre perché dipende da come corre il virus. Già sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il rischio è concreto. Anche perché vedo che nei fine settimana c’è un costante allenamento della tensione e quando si allenta la tensione non è mai positivo. Questo porterà sicuramente degli elementi critici nei prossimi giorni”. Così Alessio D’amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma, ha risposto all’agenzia Dire che gli chiedeva se c’è il rischio di dover chiudere le scuole.

Lunanotizie : Covid nel Lazio, d'Amato: 'Se aumentano ancora i contagi rischiamo di chiudere le scuole' - - diegonanni76 : +D’Amato (Assessore Sanità): nel Lazio rischio chiusura scuole se i casi dovessero aumentare+ (via @Corriere) - PosasMarcela : #iostocongiulia perché amare non è una colpa ma un COLPO di fortuna a chi viene amato come si amano due giovani rag… - MimmoZampelli : RT @SoniaFurfaro: Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!»… - bimbadeltzvip : FRANCESCO OPPINI concorrente davvero importante, molto amato nella casa decisamente meno fuori. Ha sgamato le strat… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato Nel Vaccino anti Covid: Zingaretti in visita al mega centro all’aeroporto di Fiumicino Corriere Roma