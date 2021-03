Da Frascati a Marte e alla Luna

Leggi su dire

ROMA – Nascono nei laboratori alle porte di Roma strumenti pronti a guidare le comunicazioni laser nello Spazio e quelli che serviranno a tracciare mappe di mondi ancora parzialmente ignoti. Succede all'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Lì è nato, per esempio, lo strumento Lara, l'unico italiano atterrato su Marte insieme al rover della Nasa Perseverance. Grande come il mouse di un computer, Lara sarà un punto di ancoraggio per la futura mappatura laser della superficie del pianeta rosso. Ne abbiamo parlato con Luca Porcelli, ricercatore dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare, che ci ha spiegato, nel dettaglio, le caratteristiche di questo microriflettore laser.

COS'È LARA