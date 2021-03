**Covid: Miozzo, 'scuole chiuse in zone rossa, ci saranno evoluzioni'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Domani ci sarà un'altra riunione" della cabina di regia sulle misure anti-Covid a Palazzo Chigi. Sulla scuola, "il Cts si è già riunito su questo, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull'andamento della patologia e dell'epidemia, questo è il problema. Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni, le scuole saranno chiuse nelle zone rosse". Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi. Ai cronisti che gli domandano se verranno prese altre misure nelle aree contraddistinte da minor grado di rischio, Miozzo non dà alcuna risposta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Domani ci sarà un'altra riunione" della cabina di regia sulle misure anti-Covid a Palazzo Chigi. Sulla scuola, "il Cts si è già riunito su questo, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull'andamento della patologia e dell'epidemia, questo è il problema. Sullecidelle, lenellerosse". Lo dice il coordinatore del Cts Agostinolasciando Palazzo Chigi. Ai cronisti che gli domandano se verranno prese altre misure nelle aree contraddistinte da minor grado di rischio,non dà alcuna risposta.

TV7Benevento : **Covid: Miozzo, 'scuole chiuse in zone rossa, ci saranno evoluzioni'**... - katiaamore : RT @ellellevercillo: Eccomi sono tornata per dirvi che #Draghi ha silurato #Arcuri; al suo è stato nominato il Generale Francesco Paolo Fig… - ellellevercillo : Eccomi sono tornata per dirvi che #Draghi ha silurato #Arcuri; al suo è stato nominato il Generale Francesco Paolo… - Franco32656300 : È un punto di vista sbagliato. La prevenzione va fatta prima. Bisogna anticipare il covid non inseguirlo. E l'unica… - Notiziedi_it : Covid, al via riunione tra governo e Cts. Miozzo: “Serve linea prudenza” -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Miozzo Covid: riunione Draghi - ministri - Cts sul nuovo dpcm "Martedì ci sarà un'altra riunione" dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo all'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. A quanto si apprende, il ...

Nuovo Dpcm: oggi riunione decisiva Draghi e ministri, domani la firma del decreto ...oggi (a partire dalle 17) nuova riunione del premier Mario Draghi con i ministri sul dossier Covid. ... Agostino Miozzo . Come ormai noto il nuovo Dpcm , di cui è stata trasmessa una prima bozza alle ...

Covid: Miozzo, 'scuole chiuse in zone rossa, ci saranno evoluzioni' Affaritaliani.it Covid, nuova riunione su Dpcm domani: si discuterà della Scuola "Domani ci sarà un'altra riunione". Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo all'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. A quanto si apprende, i ...

Nuovo Dpcm: oggi riunione decisiva Draghi e ministri, domani la firma del decreto Alla riunione prevista anche la partecipazione del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Come ormai noto il nuovo ... delle regioni Oggi è cambiata la mappa delle zone Covid ...

"Martedì ci sarà un'altra riunione" dice il coordinatore del Cts Agostinoall'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm. A quanto si apprende, il ......oggi (a partire dalle 17) nuova riunione del premier Mario Draghi con i ministri sul dossier. ... Agostino. Come ormai noto il nuovo Dpcm , di cui è stata trasmessa una prima bozza alle ..."Domani ci sarà un'altra riunione". Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo all'uscita da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia in vista del nuovo dpcm Covid. A quanto si apprende, i ...Alla riunione prevista anche la partecipazione del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Come ormai noto il nuovo ... delle regioni Oggi è cambiata la mappa delle zone Covid ...