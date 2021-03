Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: 'Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento in una settimana' (Di lunedì 1 marzo 2021) Allarme Covid in Friuli Venezia Giulia. ' Siamo in una Situazione estremamente allarmante perché c'è stata una impennata improvvisa di contagi: in una settimana quasi il 60 per cento in più rispetto ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Allarmein. ' Siamo in unaestremamenteperché c'è stata unadi: in unaquasi il 60 perin più rispetto ...

Activnews24 : #Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: «Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento… - gianfrancomusi2 : RT @leggoit: Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: «Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento in una setti… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: «Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento in una setti… - GiaPettinelli : Covid: in Fvg 172 casi su 2.047 test, 3 decessi - Friuli V. G. - - leggoit : Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: «Situazione allarmante, impennata improvvisa di contagi: il 60 per cento i… -