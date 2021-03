Covid, casi in aumento in Italia: le province più in difficoltà (Di lunedì 1 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il tasso di positività continua ad aumentare in Italia, come certifica anche l’ultimo bollettino Covid, e all’orizzonte non si intravede un calo. Anzi, secondo Roberto Battiston, professore di fisica all’Università di Trento, che da mesi studia l’andamento dell’epidemia, “per almeno 4 settimane il numero dei nuovi positivi continuerà a crescere“. Lo ha spiegato nel corso di Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il tasso di positività continua ad aumentare in, come certifica anche l’ultimo bollettino, e all’orizzonte non si intravede un calo. Anzi, secondo Roberto Battiston, professore di fisica all’Università di Trento, che da mesi studia l’andamento dell’epidemia, “per almeno 4 settimane il numero dei nuovi positivi continuerà a crescere“. Lo ha spiegato nel corso di Impronta Unika.

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - TgLa7 : ??#Covid: in #GranBretagna i nuovi casi calano del 40% in una settimana, i decessi sono scesi di un terzo - repubblica : ?? Covid, oggi 13.114 nuovi casi con 170mila tamponi e 246 morti. Il tasso di positivita' sale al 7,7 per cento - BrindisiSette : Covid, 631 casi in Puglia: 25 nel brindisino. Diminuiscono i numeri anche grazie alle vaccinazioni dei sanitari - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 1 marzo, 20 decessi e 1.896 nuovi casi (1.633 asintomatici) nelle ultime 24 ore. -