Concorso straordinario per il ruolo, i risultati. AGGIORNATO con Puglia A042 (Di lunedì 1 marzo 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Finora eravamo a conoscenza solo di risultati a Trento e Bolzano mentre a livello nazionale la prima regione a pubblicare dei risultati è la Sardegna, per le classi di Concorso B015 e AM55 seguita da Puglia A042. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi. Finora eravamo a conoscenza solo dia Trento e Bolzano mentre a livello nazionale la prima regione a pubblicare deiè la Sardegna, per le classi diB015 e AM55 seguita da. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo .

