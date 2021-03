Barcellona, arrestato ex presidente Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) Barcagate, arrestato l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. La ricostruzione del caso. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato nel corso dell’inchiesta sul caso Barcellona. Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu Josep Maria Bartomeu, Jaume Masfeerrer, Roman Gomez Ponti e Oscar Grau sono stati arrestati nel corso dell’indagine sul caso Barcellona, meglio noto come Barcagate. fonte foto https://www.facebook.com/fcbarcelonaIl caso Barcagate Stando a quanto appreso dagli inquirenti nel corso delle indagini, i manager di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Barcagate,l’exdelJosep Maria. La ricostruzione del caso. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, l’exdelJosep Mariaè statonel corso dell’inchiesta sul casol’exJosep Maria, Jaume Masfeerrer, Roman Gomez Ponti e Oscar Grau sono stati arrestati nel corso dell’indagine sul caso, meglio noto come Barcagate. fonte foto https://www.facebook.com/fcbarcelonaIl caso Barcagate Stando a quanto appreso dagli inquirenti nel corso delle indagini, i manager di ...

