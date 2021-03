A Saudita | Di Battista | ‘Renzi si dimetta invece di buttare palla in tribuna’ 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – “Se avesse criticato apertamente il regime, se si fosse indignato per i civili massacrati in Yemen, per l’oscurantismo di Riad o per la macelleria fatta sul cadavere di Khashoggi, nessungli avrebbe più strapagato la sua attività da conferenziere – attacca Di-. Da Renzi,, non è arrivata nessuna di queste osservazioni. E il regime ha continuato a invitarlo alle sue conferenze e a pagarlo. Lecito ma immorale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.