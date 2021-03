A. Saudita: Cnn, il mistero dei 3 nomi cancellati dal rapporto Usa su Khashoggi (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Uno dei tre è Abdulla Mohammed al-Howraini, che secondo una persona che ha familiarità con il funzionamento dell'intelligence Saudita, è il fratello del generale Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini, a capo della potente Presidenza della Sicurezza dello Stato che supervisiona l'operato di diverse agenzie di intelligence e antiterrorismo. Abdulla appare nei rapporti sauditi come assistente capo della sicurezza dello Stato per l'antiterrorismo. Gli altri due nomi apparsi nel delicato rapporto e poi rimossi con un colpo di bianchetto sono Yasir Khalid al-Salem e Ibrahim al-Salim, ma secondo la 'Cnn' non è chiaro che ruolo abbiano. I tre uomini non sono tra i 18 che sono stati sanzionati dagli Stati Uniti per l'omicidio di Khashoggi. La prima versione del rapporto di intelligence sembra essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Uno dei tre è Abdulla Mohammed al-Howraini, che secondo una persona che ha familiarità con il funzionamento dell'intelligence, è il fratello del generale Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini, a capo della potente Presidenza della Sicurezza dello Stato che supervisiona l'operato di diverse agenzie di intelligence e antiterrorismo. Abdulla appare nei rapporti sauditi come assistente capo della sicurezza dello Stato per l'antiterrorismo. Gli altri dueapparsi nel delicatoe poi rimossi con un colpo di bianchetto sono Yasir Khalid al-Salem e Ibrahim al-Salim, ma secondo la 'Cnn' non è chiaro che ruolo abbiano. I tre uomini non sono tra i 18 che sono stati sanzionati dagli Stati Uniti per l'omicidio di. La prima versione deldi intelligence sembra essere ...

