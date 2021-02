Villani: «La variante che temo di più è quella umana. La scuola diventa insicura se cessa l’attenzione» (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria. Il tema è quello della chiusura delle scuole in alcune Regioni. L’opportunità di farlo o meno. Per lui occorre valutare l’andamento epidemiologico. «Il principio da seguire è uno soltanto: si deve decidere in base all’epidemiologia, all’andamento del virus. Là dove è alto il rischio per la popolazione, diventa alto pure per chi va a scuola. E bisogna intervenire, cioè chiudere gli istituti». Sulle varianti del virus, che circolano sempre più: «Permettetemi di obiettare che quella che più temo in realtà è la variante umana, cioè i comportamenti delle persone. Il virus entra dove trova le porte aperte: assembramenti, gente che non usa la mascherina, che non si lava le mani. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Alberto, presidente della Società italiana di pediatria. Il tema è quello della chiusura delle scuole in alcune Regioni. L’opportunità di farlo o meno. Per lui occorre valutare l’andamento epidemiologico. «Il principio da seguire è uno soltanto: si deve decidere in base all’epidemiologia, all’andamento del virus. Là dove è alto il rischio per la popolazione,alto pure per chi va a. E bisogna intervenire, cioè chiudere gli istituti». Sulle varianti del virus, che circolano sempre più: «Permettetemi di obiettare cheche piùin realtà è la, cioè i comportamenti delle persone. Il virus entra dove trova le porte aperte: assembramenti, gente che non usa la mascherina, che non si lava le mani. ...

