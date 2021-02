SuperG Val di Fassa oggi | sci alpino | startlist | orario | tv | programma | streaming

(Di domenica 28 febbraio 2021) Si completa la tre giorni di gare in Val di. Dopo due discese,è inuncon Lara Gut-Behrami che si presenta al cancelletto di partenza per conquistare la quinta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo ed anche in questa specialità. La svizzera ha sfruttato al massimo le due gare disputate sulla pista La Volata, balzando anche al comando della classifica generale. L’obiettivo è quello di allungare ulteriormente su Petra Vlhova. Gara attesa anche in casa Italia con Federica Brignone e Marta Bassin a caccia del riscatto dopo due prestazioni opache. Di seguito il, gli orari e ledel super-G della Val di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val di Fassa in DIRETTA: chi fermerà Lara Gut-Behrami? - #alpino #SuperG #Fassa #DIRETTA:… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali SuperG Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali SuperG Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - zazoomblog : Sci alpino startlist superG Val di Fassa. Programma orari tv pettorali di partenza - #alpino #startlist #superG… - katiafont : SCI ?Coppa del Mondo femminile 26-28.02.2021 Val di Fassa SuperG | discesa libera Partner tecnico Maffei Service… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperG Val

OA Sport

32 in carriera dopo i due ori di Cortina - anche la discesa 2 didi Fassa, recupero di quella ... Domani va in scena il, altro recupero cinese e gara in cui le azzurre potranno farsi valere ...L'elvetica Lara Gut - Behrami in 1.23.53 ha vinto anche la discesa numero 2 didi Fassa, recupero di quella preolimpica non disputata in Cina a causa del covid. Alle sue ...va in scena il, ...Si completa la tre giorni di gare in Val di Fassa. Dopo due discese, oggi è in programma un superG con Lara Gut-Behrami che si presenta al cancelletto di partenza per conquistare la quinta vittoria co ...Lara Gut-Behrami concede il bis, vince anche la seconda discesa della Val di Fassa e allunga il passo in vetta alla generale di Coppa ...