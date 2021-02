Sigilli della polizia locale per un bar di mezzacosta: sanzioni per 1.600 euro (Di domenica 28 febbraio 2021) FALCONARA - Chiuso nel pomeriggio di sabato 27 febbraio un bar della zona di mezza costa che somministrava birra ai clienti. La sospensione dell'attività per 5 giorni è l'esito dell'intervento di una ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 28 febbraio 2021) FALCONARA - Chiuso nel pomeriggio di sabato 27 febbraio un barzona di mezza costa che somministrava birra ai clienti. La sospensione dell'attività per 5 giorni è l'esito dell'intervento di una ...

