Sampdoria, Augello: "Derby partita dell'anno. Non abbiamo l'ansia di fare punti con le big"

Niente da fare per la Sampdoria: l'Atalanta si rivela troppo forte per i blucerchiati e si impone per 2-0. I liguri si consolano con una posizione di classifica assolutamente ottima, lontana dalla zona retrocessione. E mercoledì c'è il Derby contro il Genoa.

Tocca a Tommaso Augello soffermarsi sul momento della Sampdoria. Queste le parole del difensore a Sky Sport: "abbiamo fatto un buon primo tempo, spendendo forse troppe energie. Poi abbiamo preso gol, nella ripresa siamo calati e per loro è stato più semplice. Ma abbiamo fatto un buon primo tempo. Le ultime due sono state due partite combattute, nel primo tempo li ..."

