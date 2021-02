Sampdoria-Atalanta 0-2, Gasperini: “Match gestito bene. Ilicic? Ha fatto la sua parte” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Il nostro campionato è molto equilibrato, quando incontri squadre di questa fascia è difficile per tutti. Non abbiamo vinte alcune partite ma siamo in buona compagnia. Oggi l’abbiamo gestita bene, nella prima parte abbiamo sofferto di più e dopo il gol siamo cresciuti come livello di gioco”. Questo il commento di Gian Piero Gasperini a margine del successo dell’Atalanta sul campo della Sampdoria. Nel gol del raddoppio è arrivata la classica azione della Dea con cross di un quinto per l’altro laterale. “Gli esterni sono fondamentali. Gosens è straordinario nel trovare la porta e smarcarsi, oltre la capacità tecnica di calciare. Maehle ha una bella personalità – spiega il tecnico orobico a Dazn – Ilicic? E’ entrato in un contesto difficile, ha fatto la sua ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “Il nostro campionato è molto equilibrato, quando incontri squadre di questa fascia è difficile per tutti. Non abbiamo vinte alcune partite ma siamo in buona compagnia. Oggi l’abbiamo gestita, nella primaabbiamo sofferto di più e dopo il gol siamo cresciuti come livello di gioco”. Questo il commento di Gian Pieroa margine del successo dell’sul campo della. Nel gol del raddoppio è arrivata la classica azione della Dea con cross di un quinto per l’altro laterale. “Gli esterni sono fondamentali. Gosens è straordinario nel trovare la porta e smarcarsi, oltre la capacità tecnica di calciare. Maehle ha una bella personalità – spiega il tecnico orobico a Dazn –? E’ entrato in un contesto difficile, hala sua ...

1canalesport : Sampdoria-Atalanta 0-2, troppo forte la Dea per le seconde linee blucerchiate - NCN_it : L'ATALANTA VINCE A GENOVA CONTRO LA SAMPDORIA: ANCORA DECISIVO GOSENS ?? CLICCA QUI: - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: #SampdoriaAtalanta 0-2, Malinovskyi e Gosens in rete - MayoralTitolare : RT @ilpuntodiverona: Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di metter… -