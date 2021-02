Meteo Marzo | verso irruzione fredda Rischio colpo di coda dell’inverno

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 28 febbraio 2021) In questi giorni c’è stata l’illusione di un cambio di stagione netto, con l’arrivo anticipato della primavera. In realtà il caldo così intenso di fine febbraio è una grave anomalia, che potremmo dover pagare caro nel corso delle prossime settimane. Il risveglio vegetativo troppo anticipato, per l’inganno di un caldo precoce eccessivo e duraturo, potrebbe infatti dover fare i conti con i normali eventilini di stampo invernale. Il maggiorè rappresentato dal ritorno della neve a bassa quota, ma soprattutto dalle gelate tardive. Ritorno del freddo e del gelo in Europa e poi sull’Italia nella prossima settimanaLe proiezioniin tal senso preoccupano, in quanto confermano l’ipotesi di un nuovo ritorno a condizioni invernali nella seconda parte della nuova settimana. L’ingresso del freddo potrebbe ...