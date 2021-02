M5S, “Conte accoglie invito a elaborare progetto rifondativo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel giorno del summit M5S per riscrivere la struttura del Movimento, l’ex premier “Giuseppe Conte ha raccolto l’invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle. Una sfida cruciale per il Movimento, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell’attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050”. Lo rendono note fonti del M5S vicine all’ex presidente del Consiglio al termine del vertice all’hotel forum. “Il Movimento sarà la forza trainante della transizione ecologica e digitale, poggiando però su pilastri insostituibili, quei valori originari che lo hanno sempre contraddistinto: la tutela dell’ambiente, l’importanza ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel giorno del summit M5S per riscrivere la struttura del Movimento, l’ex premier “Giuseppeha raccolto l’nei prossimi giorni uncon il Movimento 5 Stelle. Una sfida cruciale per il Movimento, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell’attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050”. Lo rendono note fonti del M5S vicine all’ex presidente del Consiglio al termine del vertice all’hotel forum. “Il Movimento sarà la forza trainante della transizione ecologica e digitale, poggiando però su pilastri insostituibili, quei valori originari che lo hanno sempre contraddistinto: la tutela dell’ambiente, l’importanza ...

