LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne in DIRETTA | Matteo Trentin prova a rompere gli indugi!

16.08 Il gruppo è rientrato su, Pidcock, Van Avermaet, Teuns e Asgreen. 16.06 Bravissimo anche Tom Pidcock che si è riportato sugli altri quattro corridori che hanno tentato l'attacco. 16.05 L'ex vice campione del mondo si è portato dietro anche Asgreen, Teuns e Van Avermaet. 16.03 ACCELERA!! L'italianoad accendere la miccia in gruppo. 16.02 Continua ad essere brillante anche la pedalata di Jhonatan Navaez. L'ecuadoriano della INEOS si sta davvero mettendo in mostra in questa occasione. 15.59 C'è grande incertezza nei ventuno corridori cheno a ricucire: non sembra esserci grande organizzazione per rientrare sulla fuga. 15.58 Anche il campione olimpico Greg Van Averamaet nel gruppo ...