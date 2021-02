Gf vip 5, Giulia Salemi ha il dente avvelenato con Tommaso Zorzi: il duro affondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Giulia Salemi continua ad avercela con Tommaso Zorzi che si contende con Andrea Zelletta un posto per la finale del Gf vip 5. Dopo l’eliminazione dal reality, la modella italo-persiana ha infatti riservato, in tv, un duro affondo all’influencer milanese, accusandolo di cattiveria gratuita nei suoi riguardi. Il riferimento è al momento in cui, al Gf vip 5, Tommaso ha dichiarato che Giulia sarebbe dovuta recarsi a San Patrignano per liberarsi delle sue dipendenze, un’illazione a cui la Salemi ha voluto ribattere a tono in un nuovo intervento concesso in tv. Particolari di cui vi parliamo nel nostro articolo. Gf vip 5, Giulia Salemi torna a parlare di Tommaso Zorzi In ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 febbraio 2021)continua ad avercela conche si contende con Andrea Zelletta un posto per la finale del Gf vip 5. Dopo l’eliminazione dal reality, la modella italo-persiana ha infatti riservato, in tv, unall’influencer milanese, accusandolo di cattiveria gratuita nei suoi riguardi. Il riferimento è al momento in cui, al Gf vip 5,ha dichiarato chesarebbe dovuta recarsi a San Patrignano per liberarsi delle sue dipendenze, un’illazione a cui laha voluto ribattere a tono in un nuovo intervento concesso in tv. Particolari di cui vi parliamo nel nostro articolo. Gf vip 5,torna a parlare diIn ...

