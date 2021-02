Escalation di contagi a Calitri, l’annuncio del sindaco: “Restate a casa” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalitri (Av) – Preoccupa l’ascesa dei casi positivi al Covid-19 nel comune di Calitri. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi fa registrare 23 soggetti positivi. Il primo cittadino, Michele Di Maio, attraverso un post su Facebook esorta i suoi cittadini a rimanere a casa: “Care concittadine, cari concittadini, l’Asl mi ha appena comunicato che le persone risultate positive al tampone molecolare sono 28. Mi sono subito attivato con il responsabile dell’unità di crisi della Regione, con il capo di gabinetto della prefettura, con i responsabili dell’Asl, con il capitano dei carabinieri di Sant’ Angelo de’ Lombardi, con i carabinieri di Calitri, con i vigili. Ho già predisposto un’ordinanza che impone ulteriori restrizioni. Sto aspettando che l’ASL mi autorizzi. Mi raccomando, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Preoccupa l’ascesa dei casi positivi al Covid-19 nel comune di. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi fa registrare 23 soggetti positivi. Il primo cittadino, Michele Di Maio, attraverso un post su Facebook esorta i suoi cittadini a rimanere a: “Care concittadine, cari concittadini, l’Asl mi ha appena comunicato che le persone risultate positive al tampone molecolare sono 28. Mi sono subito attivato con il responsabile dell’unità di crisi della Regione, con il capo di gabinetto della prefettura, con i responsabili dell’Asl, con il capitano dei carabinieri di Sant’ Angelo de’ Lombardi, con i carabinieri di, con i vigili. Ho già predisposto un’ordinanza che impone ulteriori restrizioni. Sto aspettando che l’ASL mi autorizzi. Mi raccomando, ...

