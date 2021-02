Claudio Marchisio Sindaco? arriva la risposta inaspettata dell’ex calciatore

elena51847647 : RT @StampaTorino: Claudio Marchisio: “Mi metto a studiare la politica, sono pronto a dare una mano a Torino” - stenric56 : RT @LaStampa: Claudio Marchisio: “Mi metto a studiare la politica, sono pronto a dare una mano a Torino” - _MrWolf_ : RT @LaStampa: Claudio Marchisio: “Mi metto a studiare la politica, sono pronto a dare una mano a Torino” - LaStampa : Claudio Marchisio: “Mi metto a studiare la politica, sono pronto a dare una mano a Torino” - StampaTorino : Claudio Marchisio: “Mi metto a studiare la politica, sono pronto a dare una mano a Torino” -

Sono bastate due frasi " e l'aver ammesso la passione per la politica e la volontà, prima o poi, di dedicarcisi in prima persona " per trasformarenell'uomo del momento. Tutti lo cercano, tanti lo corteggiano, ciascuno vorrebbe averlo nel proprio campo: come testimonial o, perché no?, anche come candidato. L'ex centrocampista ...L'ultimo riguarda, ex campione della Juventus e della nazionale e la sua disponibilità ad impegnarsi in politica 'se la città ha bisogno'. Non che questo episodio ora possa turbare ...«Una proposta la prenderei in considerazione ma da li a dire sì ce ne passa». «Mi colloco idealmente nel centrosinistra». Ma ammette l’incontro con Paolo Damilano ...Marchisio: «Io sindaco di Torino? Non chiudo le porte a nulla». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus ...