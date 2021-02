C’è Posta per Te, il cuore d’oro di Insigne: regala maglia e soldi e si commuove (Di domenica 28 febbraio 2021) La storia di Bruno e Carmela ha emozionato il pubblico in studio e anche Lorenzo Insigne, ospite dell’ottava puntata di C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. Il capitano del Napoli è stato infatti protagonista di un’emozionante sorpresa ai genitori di Nicola. C’è Posta per Te, Insigne dal cuore d’oro: regala maglia e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 febbraio 2021) La storia di Bruno e Carmela ha emozionato il pubblico in studio e anche Lorenzo, ospite dell’ottava puntata di C’èper Te, condotto da Maria De Filippi. Il capitano del Napoli è stato infatti protagonista di un’emozionante sorpresa ai genitori di Nicola. C’èper Te,dale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - il_Case : Ascolti TV | Sabato 27 febbraio 2021. C’è Posta per Te leader (28.8%), Ottilie Von Faber-Castell 12.5%. Prima Festi… - rileyhogws : ma ieri a c’è posta per te c’erano due della mia città .... - cvntralpvrk : RT @edismyreligion: c'è posta per te ha rotto il cazzo con le storie dei genitori che non parlano ai figli e viceversa cioè who caressss da… - mirellaladini : RT @ilgiornale: A C'è posta per te Maria De Filippi sbotta dopo la reazione di Martina. Cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay