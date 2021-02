Catania, Sarao: “Felice per il gol ma non per il risultato. Vibo campo difficile ma testa al Palermo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora un gol per l'attaccante del Catania Manuel Sarao oggi a segno di testa contro la Vibonese. Una bella marcatura anche se non è servita per portare a casa tre punti. La punta rossazzurra ha commentato il pareggio per 1-1 sul campo della squadra calabrese: "E' stata una partita difficile come ci aspettavamo visto che loro si sono messi in difesa lasciandoci poco spazio. Nella ripresa siamo entrati in campo per vincere ma Vibo è un campo difficile e temuto così come quello di Pagani ma noi abbiamo dato tutto anche se qualche episodio ci è girato storto. Non mi accontento del mio gol visto che mi piace dare una mano alla squadra. Certo sono Felice di continuare a segnare perchè un attaccante vive di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Ancora un gol per l'attaccante delManueloggi a segno dicontro lanese. Una bella marcatura anche se non è servita per portare a casa tre punti. La punta rossazzurra ha commentato il pareggio per 1-1 suldella squadra calabrese: "E' stata una partitacome ci aspettavamo visto che loro si sono messi in difesa lasciandoci poco spazio. Nella ripresa siamo entrati inper vincere maè une temuto così come quello di Pagani ma noi abbiamo dato tutto anche se qualche episodio ci è girato storto. Non mi accontento del mio gol visto che mi piace dare una mano alla squadra. Certo sonodi continuare a segnare perchè un attaccante vive di ...

