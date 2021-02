Cairo | oggi nuova udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki

(Di domenica 28 febbraio 2021) Anticipata di 15 giorni rispetto al previsto. Per farlo scarcerare i legali dello studente dell'Università di Bologna punteranno sul ricovero del padre

Il, 28 feb 11:40 - La Banca centrale d'Egitto metteràall'astabuoni del Tesoro per un valore complessivo di 19 miliardi di sterline egiziane (quasi...... dopo che il primo febbraio scorso erano stati inflitti al giovane altri 45 giorni di custodia cautelare, ma come annunciato venerdì è stata anticipata a: "a mezzogiorno", ha precisato una sua ...La Banca centrale d'Egitto metterà oggi all'asta oggi buoni del Tesoro per un valore complessivo di 19 miliardi di sterline egiziane ...I legali avevano annunciato che presenteranno ai giudici "documenti attestanti le condizioni di salute del padre", assai precarie ...