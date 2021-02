Billie Eilish: The World’s A Little Blurry è su Apple TV (Di domenica 28 febbraio 2021) Approda su Apple TV un documentario intitolato Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Diretto da R.J.Cutler, il film è incentrato su un momento di svolta per la carriera di Billie Eilish. Dove guardare Billie Eilish: The World’s A Little Blurry? La piattaforma di debutto di Billie Eilish: The World’s A Little Blurry è Apple TV +. Il regista, R.J. Cutler segue Billie Eilish e suo fratello Finneas mentre lavorano all’album When we all fall sleep, where do we go? L’album di debutto della cantautrice statunitense è stato un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Approda suTV un documentario intitolato: The. Diretto da R.J.Cutler, il film è incentrato su un momento di svolta per la carriera di. Dove guardare: The? La piattaforma di debutto di: TheTV +. Il regista, R.J. Cutler seguee suo fratello Finneas mentre lavorano all’album When we all fall sleep, where do we go? L’album di debutto della cantautrice statunitense è stato un ...

mid_love_night : 'I libri non hanno senso se li leggi al contrario.' - Billie Eilish - mylifesmess : Ho appena finito di vedere il documentario di Billie Eilish. Due cose: 1 pensavo che Eilish fosse il suo cognome 2… - ushionokoe : guardato il documentario su billie eilish è stato molto bello il momento in cui hanno fatto partire la nostra canzone come out and play - Gothalien3 : @PalumboClarissa Io che ascolto anche metal ma non dico mai di no a Taylor o Billie Eilish se qualcuno mette una canzone che mi piace ?? - BotCugina : RT @HBWALLXS: io: chi è il mio cantante preferito? mia cugina: billie eilish mia sorella: harry STILES mia cugina: harry styles, louis TO… -