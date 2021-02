Bassetti-Covid, la brutta notizia è appena arrivata (Di domenica 28 febbraio 2021) La doccia fredda arriva dal lavoro scientifico che ha raggruppato 4 studi clinici randomizzati pubblicati e revisionati tra pari comprendenti 1060 pazienti con Covid-19 trattati con plasma convalescente: "il rapporto di rischio per la mortalità era 0,93 e dopo l'aggiunta di 6 studi clinici randomizzati non pubblicati e 10722 pazienti, il rapporto di rischio per la mortalità era 1,02; nessuno dei due risultati era statisticamente significativo", hanno scritto i ricercatori. "Non sono state mostrate associazioni significative con i benefici per la durata della degenza ospedaliera, l'uso della ventilazione meccanica, il miglioramento clinico o il deterioramento clinico", hanno aggiunto, mettendo una pietra tombale su questa terapia. «Il plasma dei guariti non sembra servire a nulla nella terapia del Covid. Occorre evitare di dare false ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021) La doccia fredda arriva dal lavoro scientifico che ha raggruppato 4 studi clinici randomizzati pubblicati e revisionati tra pari comprendenti 1060 pazienti con-19 trattati con plasma convalescente: "il rapporto di rischio per la mortalità era 0,93 e dopo l'aggiunta di 6 studi clinici randomizzati non pubblicati e 10722 pazienti, il rapporto di rischio per la mortalità era 1,02; nessuno dei due risultati era statisticamente significativo", hanno scritto i ricercatori. "Non sono state mostrate associazioni significative con i benefici per la durata della degenza ospedaliera, l'uso della ventilazione meccanica, il miglioramento clinico o il deterioramento clinico", hanno aggiunto, mettendo una pietra tombale su questa terapia. «Il plasma dei guariti non sembra servire a nulla nella terapia del. Occorre evitare di dare false ...

