Basket | Serie A2 Scafati batte Forlì | cadono Udine e Torino | i risultati della 21^ giornata

(Di domenica 28 febbraio 2021) La 21^del campionato diA2 diha vissuto soprattutto sulle emozioni del big match tranel girone rosso. Alla fine la terza forza del girone ha avuto la meglio sulla seconda con il punteggio di 79-60. Nell’altro girone, il verde, spiccano le sconfitte di, rispettivamente con Verona e Treviglio. Di seguito icompleti. GIRONE VERDE 2B Control Trapani – Edinol Biella 87-83 Apu Old Wild West-Tezenis Verona 66-81 Reale Mutura-BCC Treviglio 86-92 Withu Bergamo-Staff Mrantova 70-67 Bertram Tortona-Urania Milano (ore 20.45) GIRONE ROSSO Givova-Unieuro79-60 Kienergia Rieti-Lux Chieti ...

bassairpinia : Basket Serie B. La Scandone non regge Salerno, finisce 53-77. - - lupebasket : RT @legabasketfem: Il ventunesimo turno della Techfind Serie A1, l'ultimo prima della Coppa Italia, vede la vittoria della @VirtusEirene_RG… - sportface2016 : #Basket, Serie A2: i risultati della 21^ giornata - revanrizvanoglu : RT @legabasketfem: Il ventunesimo turno della Techfind Serie A1, l'ultimo prima della Coppa Italia, vede la vittoria della @VirtusEirene_RG… - sportli26181512 : Olimpia-Fortitudo 98-72. La Milano dei record si abbatte sulla Effe: L’Olimpia vince 98-72 contro la Effe e mette a… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

la Repubblica

Poi nello sport non si sa mai: nelun pò meno. Lo squadrone veneto arriva a Luca sula scia di unaimpressionante e fina dalle prime battute conferma la sua straordinaria forza. Ma Lucca ...... che la scorsa settimana ha sconfitto nettamente Bisceglie, seconda forza del campionato, ospita il temibile Cus JonicoTaranto che sta dominando il girone D2 dellaB da prima in ...Troppa Moncada Agrigento per la Fidelia Torrenova. Al PalaTorre, nella 13° giornata del Girone B1 del campionato di Serie B, la squadra di coach Condello ...La 21\^ giornata del campionato di Serie A2 di basket ha vissuto soprattutto sulle emozioni del big match tra Scafati e Forlì nel girone rosso. Alla fine la terza forza del girone ...