Assembramento nell' Hinterland milanese nel pomeriggio di sabato

PandArancio : RT @Rossonerosemper: Brividi ripensando a Stankovic nell'assembramento di ieri. - Rossonerosemper : Brividi ripensando a Stankovic nell'assembramento di ieri. - GaetanoBresci9 : RT @MatthewAndrew93: Tra qualche giorno il Trentino verrà dichiarato zona rossa. Esco di casa per lavoro e noto l’ennesimo assembramento di… - MatthewAndrew93 : Tra qualche giorno il Trentino verrà dichiarato zona rossa. Esco di casa per lavoro e noto l’ennesimo assembramento… - Terzobinarioit : 'È qui la festa?': in quindici nell'appartamento, identificati e sanzionati -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramento nell

Sabato sera la festa si è svolta'ex scalo ferroviario di Lambrate dove si è inaugurato il locale The ...Dopo il maxidi sabato sera in Darsena a Milano , nella zona scattano gli ingressi contingentati e ... E' la prima conseguenza dell'affollamento dovuto a una sorta di rave party'ultimo ...I casi nel capoluogo lombardo sono aumentati di 4000 negli ultimi 5 giorni. Nel Paese +29% in 7 giorni. In Italia superati i 4 milioni di vaccinati. Campania: ufficiale la chiusura delle scuole per 2 ...Grosseto – Ancora non è ufficiale, ma era nell’aria oramai da diversi giorni visti che i dati dei nuovi positivi continuano ad aumentare in molte zone dell’Italia. Palestre e piscine, centri natatori, ...